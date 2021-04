26일 서울 관악구 서울대학교 자연과학대 앞에서 대학원생과 교직원을 대상으로 '코로나19 신속 PCR검사(신속 분자진단 검사)를 운영하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.