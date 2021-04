EU "올 여름부터 백신접종 마친 미국인 입국 가능"(종합)

입국제한 1년만…"EU-美 접종증명서 논의 영향"

[아시아경제 조현의 기자] 올해 여름부터 코로나19 백신 접종을 마친 미국인들은 유럽을 방문할 수 있게 됐다.

우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장와 25일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 인터뷰에서 이같이 밝혔다. EU가 대부분 국가에 대해 비필수 목적의 여행을 제한한 지 일 년 만이다.

모더나, 화이자, 얀센 등 미국 식품의약국(FDA)이 승인한 백신 3종 중 한 가지를 접종 완료한 미국인은 이번 여름부터 EU 27개 회원국을 입국할 수 있게 됐다.

폰데어라이엔 위원장은 "미국인들이 접종하는 백신은 모두 유럽의약품청(EMA)의 승인을 받았다"며 "이에 따라 EU 회원국에 대한 자유 이동과 관광을 할 수 있게 됐다"고 설명했다.

그러면서 "EU의 27개 회원국 모두 EMA가 승인한 백신을 접종한 모든 사람을 조건 없이 받아들일 것"이라고 했다. 다만 EU 집행위가 미국 여행객에 대한 입국 제한을 풀더라도 각국이 독자적으로 입국 제한 조치를 유지할 수 있다.

NYT는 "이번 결정은 미국의 빠른 접종 속도, 미국과 EU 관계자 간 접종 증명서 발급 논의 등으로 가능하게 됐다"고 전했다.

폰데어라이엔 집행위원장은 "여행 재개 조치는 감염병의 상황에 따라 이뤄질 것"이라면서도 "미국과 EU의 상황이 모두 나아지고 있다"고 했다.

미국이 6월 중순까지 성인의 70%에게 백신 접종을 마쳐 집단면역을 이룬다는 목표에 대해선 "엄청난 진전을 이루고 있다"고 평가했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr