보험사 해외점포 순익 35% 급감…코로나·자연재해 겹쳐

10개 보험사, 11개국 35개 점포 운영

[아시아경제 오현길 기자] 국내 보험사들의 해외에서 벌어들인 당기순이익이 35%나 감소한 것으로 나타났다. 코로나19로 영업이 위축됐을 뿐만 아니라 자연재해로 인한 손해율도 올랐다.

26일 금융감독원이 내놓은 보험사 해외점포 영업실적에 따르면 작년말 기준 국내 10개 보험사가 11개국에 35개 해외점포를 운영하고 있다.

한화생명이 베트남에, 코리안리가 중국 상해에 각각 신규 진출했으며, 현대해상 중국법인 합자계약에 따라 지분투자로 전환되면서 전체적으로는 전년말 대비 1개가 늘었다.

해외점포의 당기순이익은 4560만달러, 한화로 약 538억원을 기록해 전년도 보다 34.8%나 감소했다.

보험업 이익은 전년 대비 14.5%나 줄어든 6150만달러에 그쳤으며, 금투업 등에서는 1590만달러 손실로 전년 대비 적자가 확대됐다.

총자산은 54억1000만달러(5조9000억원)로 전년말 대비 2.2% 증가했다.

금융당국은 보험사 해외점포가 아시아 시장을 중심으로 이익을 시현했지만 코로나19 지속 등에 따른 리스크 요인도 상존하고 있다고 분석했다.

생보사는 현지 영업기반이 취약한 상황에서 코로나19로 인한 대면 영업 위축, 금리하락에 따른 보험부채 증가 등으로 실적이 줄었으며, 손보사는 자연재해와 미국지역 폭동 등으로 손해율이 상승하며 코로나19 장기화 시 보험료 수입 감소로 손익 악화가 우려된다.

금융당국 관계자는 "코로나19 영향이나 자연재해 등 고액사고 발생 등에 따른 수익성 악화요인 등을 면밀히 파악하고 신규 진출한 해외점포의 현지화 진행과정과 영업동향을 밀착 점검하는 한편 리스크 요인을 지속 모니터링 예정"이라고 밝혔다.

