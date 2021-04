'잡 크래프팅' 대신 '자발적 직무 설계'라 말해요

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부와 국립국어원은 ‘잡 크래프팅’을 대체할 쉬운 우리말로 ‘자발적 직무 설계’를 선정했다고 26일 밝혔다.

‘잡 크래프팅’은 자신의 업무 중 조절할 수 있는 부분을 자발적으로 의미 있게 변화시키거나 발전시킴으로써 업무에 대한 만족감을 높이는 일을 일컫는 말이다.

문체부는 ‘쉬운 우리말 쓰기 사업’ 일환으로 국어원과 함께 외국어 새말 대체어 제공 체계를 구축해 운영하고 있다. 문체부와 국어원은 지난 16일부터 18일까지 열린 새말모임을 통해 제안된 의견을 바탕으로 의미의 적절성과 활용성 등을 다각으로 검토해 ‘잡 크래프팅’의 대체어로 ‘자발적 직무 설계’를 선정했다.

이와 관련해 문체부는 지난 19일부터 21일까지 국민 1000여명을 대상으로 ‘어려운 외국어에 대한 우리말 대체어 국민 수용도'를 조사했다. 그 결과 응답자의 74.9%가 ‘잡 크래프팅’을 쉬운 우리말로 바꾸는 것이 좋다고 응답했다. 또 ‘잡 크래프팅’을 ‘자발적 직무 설계’로 바꾸는 데 응답자의 97.9%가 적절하다고 응답했다.

문체부 관계자는 "앞으로도 문체부와 국어원은 정부 부처와 언론사가 주도적으로 쉬운 말을 사용할 수 있도록 계속 홍보할 계획"이라고 밝혔다.

