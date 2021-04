캐논, 백화점 직영 매장 '네이버 톡톡' 서비스 오픈

[아시아경제 구은모 기자] 캐논코리아컨슈머이미징이 전국 백화점 내 캐논 직영 매장 전 지점에서 ‘네이버 톡톡’ 상담 서비스를 시작한다고 26일 밝혔다.

캐논은 온·오프라인 대상 소비자 접점 채널을 강화하고 고객 만족도를 높이고자 실시간 상담 서비스를 확대해 나가고 있다. 고객들은 네이버 톡톡 1:1 문의를 통해 캐논 카메라 관련 구매 상담을 받을 수 있고, 전화로 설명이 어려운 부분도 채팅 상담을 통해 빠르고 간편하게 안내 받을 수 있다.

네이버 톡톡 상담 서비스의 이용 방법은 네이버 포털 내 매장 검색을 통해 원하는 지점을 선택, 화면 내 ‘문의 버튼’을 클릭해 궁금한 사항을 채팅으로 남기면 된다. 채팅방에서 '소식받기' 등록을 하면 모든 캐논 매장의 소식과 행사 정보도 제공받을 수 있다.

캐논 직영 백화점 매장은 서울 지역의 신세계백화점 본점, 현대백화점 무역센터점 등 5곳을 포함해 경기, 대전, 광주, 대구, 부산 등 전국 총 11곳에 있다. 네이버 톡톡으로 상담 후 매장을 방문하는 고객에게는 캐논 굿즈와 소정의 선물이 사은품으로 제공된다.

캐논 직영 백화점 매장 네이버 톡톡 상담 관련 자세한 사항은 캐논코리아컨슈머이미징 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

