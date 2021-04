제26회 도봉구민의 날 기념행사 온라인 진행...사회봉사 구민대상 등 5명 시상

5월1일 오후 4시 도봉구 공식 유튜브 채널 ‘도봉봉TV’ 생중계...지역예술인이 선보이는 탭댄스·팝페라·발레·뮤지컬 등의 축하공연 볼거리

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 오는 5월1일 오후 4시 ‘제26회 도봉구민의 날’ 기념행사를 개최한다.

이번 ‘도봉구민의 날’ 기념행사는 코로나19 감염병 확산 방지를 위해 현장 참석인원은 도봉구민대상 수상자와 주요 내빈 등 50여 명으로 한정, 도봉구 공식 유튜브 채널 ‘도봉봉TV’를 통해 실시간으로 생중계한다.

도봉구민대상은 남다른 열정과 노력으로 지역사회발전, 사회봉사, 문화체육진흥, 미풍양속 등 각 분야에서 구정 발전에 힘쓰고 구민에게 귀감이 된 5명에 대한 시상이 진행될 예정이다.

지역예술인이 참여하는 탭댄스, 팝페라, 클래식·발레, 뮤지컬 공연 등 지역예술인이 참여한 다채로운 축하공연과 함께 코로나19로 지친 구민을 위로하기 위한 ‘도봉구 응원 영상’도 볼거리다.

뿐 아니라 현장에 참여할 수 없는 아쉬움을 달래기 위해 주민들이 직접 참여할 수 있는 사전 온라인 이벤트도 도봉구블로그에 마련했다.

사진공유 이벤트 ‘도봉구와 함께한 소중한 순간들’과 ‘서로 위로 챌린지!’ 등의 이벤트가 4월21일부터 4월28일까지 진행된다.

도봉구민의 날은 지역공동체의식을 고취, 구민의 화합과 단결을 꾀하기 위해 1994년 제정, 구는 매년 5월1일을 전후로 기념행사를 열고 있다.

이동진 도봉구청장은 “구민의 화합과 단결을 위한 도봉구민의 날이 올해는 코로나19로 비대면으로 진행되지만 화면을 통해서라도 서로 미소와 마음을 나누는 따뜻한 시간이 되길 바란다”고 말했다.

