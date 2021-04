백신 천국 美의 고민‥"2차 접종 안해요"

접종자 8%가 2차 접종 안해

7월 집단 면역 목표 앞두고 변수 발생

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 성인의 절반 이상이 최소 1회 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 접종했지만, 다시 상황이 악화할 수 있다는 우려가 제기됐다. 적지 않은 이들이 2차 접종을 하지 않고 있기 때문이다.

백신 접종이 정점을 지나며 수요가 공급에 못 미칠 것이라는 전망이 나오는 중에 2차 접종까지 부진하면 7월까지 집단 면역을 형성한다는 정부의 목표 달성에도 적신호가 켜질 수 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 25일(현지시간) 화이자와 모더나 백신 1차 접종자의 8%가 2차 접종을 안 했다고 질병통제예방센터(CDC)를 인용해 보도했다. 아칸소주의 경우 1차 접종자의 11%가 2차 접종을 하지 않았다.

화이자 백신은 3주, 모더나 백신의 경우 4주 간격으로 2차 접종을 완료해야 한다. CDC는 1차 접종만으로는 백신 접종을 완료했다고 보지 않는다.

2차 접종 부진은 미 정부가 백신 접종 효과 확대를 위해 3차 '부스터 샷'까지 고려하는 상황에서 계획대로 접종이 이뤄질지에 대한 의문을 키우고 있다.

NYT는 2차 접종을 하지 않은 이유에 대해 부작용에 대한 우려와 1차 접종만으로 충분하다는 인식이 작용하고 있다고 전했다.

1차 접종 후 두통, 오한 등 부작용을 경험한 이들이 2차 접종을 꺼리고 있다. CDC가 화이자 백신의 경우 1차 접종만으로 85%의 예방효과가 있는 것으로 평가한 것도 2차 접종은 건너뛰어도 된다고 생각하는 이들이 생겨난 이유다.

전문가들은 1차 접종만으로는 항체형성이 부족할 수 있고 변이 바이러스에 오히려 취약해질 수 있다고 경고했다.

1회 접종만 하면 되는 존슨앤드존슨의 백신이 혈전 발생 문제로 사용이 중단됐던 것도 문제를 키우고 있다는 평가다. 편리함을 이유로 존슨앤드존슨 백신을 맞으려던 이들도 2차례 접종이 필요한 화이자와 모더나 백신을 맞게 되면 2차 접종을 하지 않을 가능성이 우려된다.

백신 유통과정에서의 문제도 지적됐다. 1차 접종을 한 곳과 같은 접종 장소에 필요한 백신이 없는 경우다. 1차 접종을 한 대학생들이 방학을 맞아 귀향하면 2차 접종이 지연될 우려도 크다.

보건당국은 2차 접종 부진에 대해 긴장한 모습이 역력하다. 아칸소주, 일리노이주에서는 접종 담당자들에게 2차 접종을 상기해야 함을 강조하고 있다. 펜실베이니아주는 대학생들이 여름방학 기간 중 2차 접종을 할 수 있도록 장려하고 있다.

앤드루 쿠오모 뉴욕 주지사도 경고에 나섰다. 그는 "2차 접종이 필요한 백신을 맞았다면 무조건 접종을 2번 해야 한다"라고 강조했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr