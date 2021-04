국민의당 '합당' 의견 수렴 마무리…"좋은 결론 내릴 것"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의당이 25일을 마지막으로 야권 통합과 관련된 당내 의견 수렴 절차를 마무리했다. 향후 행보는 26일 열리는 최고위원회에서 논의될 예정이다.

안철수 국민의당 대표는 25일 서울 지역 당원 간담회 이후 기자들과 만나 "(당원들로부터) 진솔한 의견들을 들었다"며 "정리한 내용들을 가지고 최고위에서 다함께 논의를 해 좋은 결론을 내리려고 한다"고 밝혔다.

안 대표는 "찬성하는 분도 있고 반대하는 분도 있고, 찬성하는 분들 중에서 조건부 찬성을 하는 분들도 많이 계셨다"며 "그 내용들을 직접 제 컴퓨터에 입력하면서 정리했다"고 설명했다.

국민의당 당헌에 따르면 합당은 전 당원 투표 결정 또는 전당대회 의결로 결정해야 한다. 안 대표는 '전 당원 투표를 거치지 않고 합당 의사를 결정할 계획도 있나'라는 질문에 "당헌·당규를 다시 한 번 확인해봐야 하겠지만 가능하면 당원들의 의사를 반영하는 그런 형태로 의사를 결정하고자 한다"고 답변했다. 결정 시한을 놓고 안 대표는 "내일(26일) 최고위에서 의논하면서 가닥을 잡겠다"고 덧붙였다.

전 당원 투표에서 합당이 결정되더라도 내용과 절차, 형식 등을 고려하면 합당에 속도를 내기가 어렵다는 분석이 나오고 있다. 합당 상대인 국민의힘의 일정도 이 같은 분석에 힘을 실어주고 있다. 국민의힘은 오는 30일 새 원내대표를 선출한 뒤 전당대회를 열 계획이다.

주호영 국민의힘 당대표 권한대행 겸 원내대표는 이날 서울 양재동 더케이호텔에서 열린 대한의사협회 정기대의원총회 참석 후 기자들과 만난 자리에서 국민의당과의 합당에 대해 "30일 앞이 되나, 뒤가 되나 그건 유연하게 순리대로 하면 된다"고 얘기했다.

같은 행사에 참석한 안 대표도 '주 권한대행을 만날 것인가'라는 물음에 "아직 계획 없다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr