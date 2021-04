정부 "백신 수급 관련 소모적 논쟁 멈춰야…백신 선택권은 주지 않기로"

정부, 화이자와 백신 2000만명분 추가 도입 계약…총 9900만명분 백신 확보

[아시아경제 공병선 기자] 정부는 코로나19 백신을 집단면역에 달성할 만큼 구한 만큼 백신수급과 관련된 소모적 논쟁을 멈춰야한다고 지적했다.

25일 손영래 중앙사고수습본부(중수본) 사회전략반장은 정례 브리핑에서 “미국 제약사 화이자와 백신 2000만명분(4000만회분) 추가 도입 계약을 맺었다”며 “백신 물량에 대한 우려는 이제 충분히 해소됐다”고 말했다.

그는 “미래에 백신 수급이 차질을 빚을지 아닐지에 대한 소모적 논쟁을 멈추고 현재에 집중하자”며 “그간의 논쟁은 혼란스럽고 방역과 접종에 도움이 되지 않는 양상으로 흘러갔다”고 강조했다. 이어 “중국·러시아산 백신을 도입한 동남아시아나 아프리카를 우리나라와 비교하며 수급이 부족하다는 비판이 있었는데 안전성과 효과성 검증은 느슨하게 하더라도 백신 수급을 더 중요하게 봐야 한다는 뜻으로 해석된다”며 “부적절한 비판”이라고 지적했다.

아울러 “언론에선 백신 선진국이라고 지칭하며 일상을 회복했다고 소개되는 영국의 경우 술집과 체육시설 운영은 시작되지만 극장과 공연장 등은 여전히 문을 닫은 상태”라며 “이제야 극단적 폐쇄를 풀어나가는 중인데 이는 국내에서 1년 내내 이용할 수 있었던 시설”이라고 설명했다.

이어 그는 “영국 접종자의 절반 이상이 아스트라제네카 백신을 접종했고 전문가와 유럽의약청도 접종 편익이 훨씬 크다는 의견을 제시하는데 국내에선 극히 드문 부작용이 부각되면서 도입 물량이 너무 많다는 지적이 나온다”며 “우리가 바라는 일상은 영국보다 더 자유롭고 코로나19로부터 안전한 일상이며 백신접종으로 얼마나 더 안전해지는지 해외 사례를 통해 반면교사 삼아야 한다”고 말했다.

또한 손 반장은 “정부는 저소득층과 중산층의 극단적 피해가 야기되는 대규모 봉쇄조치를 피하면서 적절한 사회관리 속에서 코로나19 유행을 통제하려 한다”고 말했다.

정부는 전날 화이자와의 계약을 통해 기존에 확보한 7900만명분을 포함해 총 9900만명분의 백신을 확보하게 됐다. 9900만명분은 우리나라 전체 인구 5200만명이 1.9번씩 접종할 수 있는 분량이다.또한 집단면역 형성을 위한 접종 목표 3600만명의 2.75배 수준이다.

추가 물량은 확보했지만 개개인에게 백신 선택권을 주어지지 않을 전망이다. 손 반장은 “지난 1월28일 질병관리청은 예방접종 계획을 발표하면서 개개인에게 백신 선택권을 주지 않기로 결정했다”며 “하반기에 선택권을 주는 방안에 대해서도 검토한 바 없다”고 설명했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr