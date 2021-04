[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 토박스매장에서 어린이들이 좋아하는 공룡신발을 선보이고 있다. 공룡신발은 어린이들이 좋아하는 티라노사우루스, 트리케라톱스, 벨로키랍토르 등 다양한 공룡들이 신발에 새겨져 있고 밑창부분에 LED불빛이 나와 걸을 때마다 반짝여 눈길을 끈다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr