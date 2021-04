"이렇게 달려서 배차시간은 어떻게…" 버스 업계, 안전속도 5030 시행에 우려 목소리

[아시아경제 권서영 기자]"30Km~50Km로 달리면서 배차시간은 어떻게 시간 맞추나요."

'안전속도 5030' 정책과 관련해 버스 업계의 우려가 지속되고 있다.

'안전속도 5030'은 도심의 차량 운행 제한 속도를 50km로, 보행 위주 이면도로의 제한 속도를 30km 이하로 하향 조정하는 교통 정책이다. 교통사고 발생 시의 사망자 및 부상자 감소를 목적으로 계획되었으며 시범 운행을 거쳐 지난 17일부터 전면적으로 시행되고 있는 상태다.

그러나 이러한 정책에 대중교통 이용자 및 대중교통 업계를 중심으로 우려의 목소리가 지속적으로 제기되고 있는 실정이다. 안전속도 5030이 저속 운행에 초점을 맞추고 있는 만큼 교통 체증이나 시민들의 불편이 우려된다는 지적이다.

특히 버스 업계는 운행 속도만 제한될 뿐 정해진 차량 운행 시간은 그대로 지켜야 한다는 점에 불만을 표했다. 버스를 운행할 때는 배차 간격을 맞추기 위해서 어쩔 수 없이 속도를 빠르거나 느리게 조정해야 하는 상황이 생기기 마련이다. 교통사고나 궂은 날씨 등으로 인해 교통 체증이 발생할 시에는 더욱 그렇다. 그러나 이런 요소를 무시한 채 운행 속도를 일률적으로 제한하면 기사들의 휴식 시간도 보장되기 어려울 뿐 아니라 시민들의 피로도 역시 증가할 것이라는 비판이다.

대전광역시지역버스노동조합은 지난 8일 "운전을 업으로 하는 버스 운수 노동자들은 특별히 단속과 감시의 표적이 되는 당혹스러운 현실에 놓일 수밖에 없다"며 "운행시간을 맞춰야 했던 무리한 운행을 끊고 안전 운행에 주력하겠다"고 입장문을 발표한 바 있다.

한편 이 외에도 '안전속도 5030'을 둘러싼 의견은 매우 다양하게 나타나고 있다. 누리꾼들은 "과속으로 인해서 생기는 교통사고의 비율은 생각보다 높지 않다", "단속 카메라가 있는 구간에서만 저속 운행을 하는 문제는 어떻게 단속할 거냐", "6차선 같은 큰 도로에서는 탄력적으로 적용해주면 좋겠다" 등의 반응을 보였다.

