속보[아시아경제 임주형 기자] 전라도 광주에서 코로나19 백신 접종 이후에도 확진되는 사례가 잇따르고 있다.

25일 광주시에 따르면 지난달 25일 아스트라제네카(AZ) 백신을 접종한 의료기관 종사자 A씨가 이날 확진 판정을 받았다.

1차 접종 후 한 달 만에 확진된 것으로 아직 2차 접종은 받지 않았다.

A씨는 최근 확진자가 나온 광주 한 호프집 방문자로, 이 호프집 방문자에 대한 전수 검사에서 양성 판정이 나왔다.

광주에서 백신 접종자 중 확진자는 현재까지 3명으로 늘었다.

앞서 AZ, 화이자 백신 접종자 1명씩 2명이 접종 후 2주가 지나지 않은 시점에 확진된 바 있다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr