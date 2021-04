LG전자 건조기, 미국 소비자 매체 선정 '가장 믿을만한 브랜드'

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,125,379 전일가 163,500 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 '생활 가전의 힘' LG전자, 올해 매출 월풀 제친다“선택의 폭 넓힌다” LG전자, 'LG 그램' 라인업 확대'라인업 강화' LG전자, 올레드 TV 대세화 추진 close 건조기가 미국 소비자들이 뽑은 '가장 믿을 수 있는 브랜드'로 선정됐다.

25일 미국의 대표 소비자 매체 컨슈머리포트에 따르면 이 매체는 최근 LG 건조기를 전기식, 가스식 부문에서 모두 '가장 신뢰할 수 있는 건조기 브랜드'로 선정했다.

이 신뢰성 평가는 미국 소비자들이 2010∼2020년 사이 구매한 건조기 10만5995대에 대한 사용자 경험을 바탕으로 이뤄졌다. 미국 건조기 시장의 70% 가량을 차지하는 '전기식 건조기' 평가에서 LG전자 제품은 신뢰성과 소비자 만족도에서 가장 높은 '최우수' 등급을 받아 1위 제품으로 뽑혔다.

컨슈머리포트는 '가스식 건조기' 평가에서도 LG전자 제품을 신뢰성과 소비자 만족도에서 최고 등급으로 평가하며 최우수 제품으로 선정했다. '소형 건조기' 평가에서는 독일 밀레가 유일하게 최고등급 평가를 받았고, LG전자는 '우수'로 평가됐다.

LG 건조기는 현재 컨슈머리포트 평가에서 전기식 건조기 상위 1∼8위, 가스식 건조기 상위 1∼12위를 석권했다. 앞서 LG전자는 지난해 같은 평가에서도 가스식·전기식 2개 부문에서 1위 제품으로 선정된 바 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr