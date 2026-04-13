R&D·디자인·품질 등 핵심 분야 전문가 육성

독립된 업무환경 및 별도 처우 제공

LG전자 LG전자 close 증권정보 066570 KOSPI 현재가 116,000 전일대비 2,400 등락률 -2.03% 거래량 175,562 전일가 118,400 2026.04.13 10:02 기준 관련기사 [특징주]LG전자, 1분기 호실적에 강세 LG전자, 1분기 매출 23.7조 '역대 최대'…흑자 전환 성공(종합) LG전자, 1분기 인도서 에어컨 판매 '100만대' 돌파…'글로벌 사우스' 주도권 강화 전 종목 시세 보기 가 기술 전문성과 탁월한 역량을 보유한 인재를 연구·전문위원으로 선발해 미래 준비를 위한 행보를 기속화한다.

서울 여의도 LG그룹 본사. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

LG전자는 최근 연구위원 15명, 전문위원 7명 등 22명을 2026년도 연구·전문위원으로 선발했다. 연구·전문위원은 LG전자가 연구개발(R&D), 생산, 품질, 디자인 등 다양한 전문분야에서 최고 전문가로 성장하는 커리어 비전을 제시하고 핵심인재를 체계적으로 육성하기 위해 운영하는 제도다. 독립된 업무환경과 별도의 처우를 보장받으며 각 전문분야에 몰입해 직무를 수행하게 된다.

올해 연구위원 선발은 LG전자가 미래준비 차원에서 중점적으로 육성 중인 분야에 집중됐다. 대표적으로 최고기술책임자(CTO)부문 소자재료연구소 김정섭 연구위원은 차세대 인공지능(AI) 데이터센터에 활용되는 차세대 냉각 솔루션 개발을 주도해온 성과를 인정받았다. 전장(VS)사업본부 김동욱 연구위원은 운전자 시선에 따라 초점을 조절하는 초경량 증강현실 헤드업 디스플레이(AR-HUD) 등 광학기술 기반 차세대 차량용 디스플레이 기술을 개발해온 공로를 인정받았다. 디지털 트윈 기술로 실제 장비 없이도 제품 성능과 제어 알고리즘을 검증할 수 있는 AI 능동제어 분야 연구를 주도해 온 냉난방공조(ES)사업본부 박노마 연구위원도 신임 연구위원으로 선정됐다.

올해 전문위원은 특허, 상품기획, 디자인, 품질 등 직군에서 탁월한 전문 역량과 성과를 입증한 인재가 두루 선발됐다.

LG전자는 2009년부터 직무 분야의 전문성, 성과와 보유 역량의 전략적 중요도 등을 감안해 매년 연구·전문위원을 선발하고 있다. 연구개발 직군은 연구위원으로 선발해 미래준비 및 기술 경쟁력 확보를 위한 역할을, 그 외 전문직군은 전문위원으로 선정해 전사 차원의 과제를 주도해 나가는 역할을 맡게 된다.

후보자 추천부터 전문성 및 역량에 대한 심층 리뷰, 최고경영진 주관 선발 위원회 등 엄격한 과정을 거쳐 직무별 전체 1% 수준에 해당하는 소수 인원만이 연구·전문위원으로 선발된다. 올해 새롭게 선발된 인재를 포함하면 LG전자에서 총 222명이 연구·전문위원으로 근무하고 있다.

아래는 2026년 LG전자 연구·전문위원 승진자 명단(가나다순).

◆연구위원(총 15명)

강상규, 기성현, 김두현, 김동욱, 김성학, 김성훈, 김정섭, 박노마, 양태식, 엄상준, 오종수, 이종진, 장진혁, 정병훈, 하래주

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◆전문위원(총 7명)

김성우, 박성준, 심재용, 임정묵, 장호식, 정지형, 황인영

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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