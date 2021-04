▲손점순씨 별세, 김덕년, 경년, 연숙, 분숙, 경숙, 정숙 모친상, 김상렬, 심진걸(한국자산관리공사 정보시스템실 팀장), 전영식 장모상, 장화연 시모상= 25일 경북 안동 성소병원 장례식장 6호실(054-850-4444), 발인 27일 오전 7시30분, 장지 경북 안동 선산.

