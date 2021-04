▲김남산씨 별세, 현동헌·현인순·현중순·현상순(키스톤PE 대표이사)씨 모친상 = 25일, 서울성모병원 장례식장 11호실, 발인 27일 오전 8시, 장지 충남 천안시 풍세면 선산. ☎ 02-2258-5940

