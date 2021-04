지역까지 '쌍용차 살리기' 가세…자구노력 '임원 30% 감축' 검토

[아시아경제 이기민 기자] 회생절차가 개시된 쌍용자동차를 살리기 위해 본사가 있는 평택시 지자체와 정치권이 나선 가운데 쌍용차가 선택할 자구 노력에 이목이 쏠린다. 우선 쌍용차는 고정비 절감과 조직 슬림화 차원에서 임원 30%가량을 감원하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

25일 업계에 따르면 쌍용차는 일부 조직을 통폐합한 후 임원 수를 30%가량 감원하는 방안을 검토하고 있다. 쌍용차의 임원 수는 지난달 말 기준 33명으로 최근 물러난 예병태 사장과 정용원 법정관리인을 제외한 10명 가량이 자리에서 물러나게 될 것으로 보인다.

업계에서는 사측이 먼저 임원 수를 줄인 후 노조에게도 고통 분담 차원에서 구조조정에 협조해 달라고 요청할 것이라는 전망이 나온다. 다만 이 경우 인위적인 인력 감축보다 임금을 삭감하는 방향으로 우선 구조조정이 이뤄질 것으로 보인다.

쌍용차 노조는 지난 21일 쌍용차 노·사·민·정 협력체의 첫 간담회에서 "노조는 법정관리를 통해 기업회생 절차가 잘 진행될 수 있도록 사측에 적극적으로 협조하겠다"면서도 "노조의 희생만 강요해선 안된다"며 고용안정을 요구하고 있다. 쌍용차는 유동성 위기가 심화된 지난해 직원 임금을 20%가량 지급유예하는 방식으로 감축했고, 올해는 직원 임금 50%만 지급하고 있다.

쌍용차 본사가 위치한 평택시 지자체와 정치권도 쌍용차 살리기 운동을 전개하고 있다. 평택시는 지난 20일부터 쌍용차의 조기정상화를 위해 '쌍용차 살리기 범시민대책위원회'를 구성해 평택 지역에서 도울 방안들을 강구하고 있다. 쌍용차 정상화를 위한 서명운동, 소셜네트워크서비스(SNS) 릴레이 캠페인, 쌍용차 팔아주기 운동, 쌍용차 및 협력업체 자금 지원 등 다양한 방안 마련 및 지원 활동을 전개할 예정이다.

협력사들로 이뤄진 상거래 채권단은 26일 외국계 부품업체들의 납품 재개와 정부의 금융지원을 촉구할 예정이다. 쌍용차는 지난 8일~16일 반도체 부품 수급 문제로 인해 가동을 멈췄고, 19일~23일 협력사 부품 공급 중단으로 또 다시 공장을 세웠기 때문이다.

한편, 쌍용차의 회생 절차는 채권단 목록 제출, 채권조사, 조사위원 조사보고서 제출, 관계인 설명회, 회생계획안 제출, 관계인 집회, 회생계획안 인가 결정, 회생계획 종결 결정 등의 순으로 진행된다.

