비트코인 6100만원대 회복… 가상화폐 반등세

[아시아경제 장효원 기자] 지난 23일 급락세를 보였던 비트코인이 회복세를 보이며 6000만원대에 재진입했다.

25일 오전 9시15분 기준 가상화폐 거래소 빗썸에서 비트코인의 가격은 전날보다 3% 오른 6100만원 안팎으로 거래되고 있다. 업비트와 코인원에서도 비슷한 가격대에서 움직이고 있다.

지난 23일 비트코인은 장중 5500만원대까지 떨어지며 최고점인 8000만원대에 비해 31% 이상 하락한 바 있다. 시장에서는 해외 레버리지 투자 계좌가 강제 청산되면서 비트코인이 하락세를 보인 것으로 보고 있다.

국내 비트코인 가격이 상승세를 보이면서 해외 거래소에서의 가격과 차이가 점차 벌어지고 있다. 같은 시각 미국 가상화폐 거래소 바이낸스에서 비트코인 가격은 5만140달러(약 5600만원)으로 국내 가격과 9%대의 차이를 보이고 있다.

한편 비트코인 외에 이더리움, 리플, 이오스, 비트코인캐시, 루나, 스팀 등의 가상화폐도 동반 상승세를 기록하고 있다.

