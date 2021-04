경기도 전셋값 1위는 과천 아닌 분당…"고소득 근로자 증가"

분당 3.3㎡당 평균 전셋값 2647만원…1년 전보다 38% 늘어

[아시아경제 임온유 기자] 성남시 분당구가 과천을 제치고 경기도에서 평균 전셋값이 가장 비싼 지역이 됐다.

25일 부동산 정보제공 업체 경제만랩이 KB부동산의 주택가격 동향을 분석한 결과에 따르면 지난달 분당구의 3.3㎡당 아파트 평균 전셋값은 2647만6000원을 기록했다. 지난해 3월보다 730만2000원(38.1%) 오른 금액이다. 반면 지난달 과천시의 3.3㎡당 아파트 평균 전셋값은 2636만2000원으로, 1년 전보다 52만3000원(1.9%) 하락했다.

이로써 과천시는 경기도 전셋값 1위 자리를 4년10개월 만에 내어주게 됐다.

황한솔 경제만랩 리서치연구원은 "성남 분당구는 우수한 강남 접근성과 판교를 중심으로 IT업계 고소득 근로자들이 증가하며 전셋값이 고공 행진하는 것으로 풀이된다"고 설명했다.

야탑동 장미마을(동부) 84.99㎡(전용면적)는 지난해 3월 21일 4억7000만원(5층)에 전세 거래가 이뤄졌지만, 올해 3월12일에는 7억8000만원으로 1년간 3억1000만원(66.0%) 치솟았다.

운중동 산운마을4단지(건영캐스빌) 84.85㎡도 지난해 3월30일 5억6000만원(2층)에 전세 계약이 체결됐으나 올해 3월29일에는 8억원(2층)에 거래돼 1년간 2억4000만원 올랐다.

수내동 양지마을(5단지) 84.9㎡도 지난해 3월 26일 6억3000만원(14층)에서 지난달 8억5000만원(16층)으로 전세 계약이 성사됐다.

반면 과천은 최근 몇 년간 아파트 청약을 위한 이주 수요가 몰리며 전셋값이 치솟았지만, 올해 들어 입주 물량 급증으로 전세 시장이 안정화하는 추세다.

원문동 래미안슈르 116.99㎡는 지난해 3월 21일 9억5000만원(20층)에 전세 계약이 이뤄졌지만, 올해 3월 10일에는 8억9250만원(16층)으로 1년 새 5750만원 하락했다.

황 연구원은 "과천은 지식정보타운 아파트 분양을 노린 청약 수요가 빠졌고, 입주 물량도 증가해 전셋값이 조정을 받고 있다"며 "반면 분당은 신분당선 개통으로 강남과의 접근성이 우수해진 데다, 최근 분당 판교를 중심으로 고소득 주거 층이 형성되면서 전셋값이 상승세"라고 말했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr