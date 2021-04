[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 고령군(군수 곽용환)은 24일 대가야문화누리 가야금홀에서 정희용 국회의원이 참여한 가운데, 관내 다문화가정을 대상으로 가족사진 촬영행사를 마련했다.

국제로타리 3700지구 사진동호회(위원장 이강하) 회원 20명의 재능기부로 진행된 이번 행사에는 다문화가정 26가구가 참여했다.

이강하 사진동호회 위원장은 "사진동호회의 재능을 살려 고령군의 다문화가정을 위해 의미 있는 일을 할 수 있어 매우 기쁘고, 앞으로도 지역사회에 공헌할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

곽용환 군수는 "따뜻한 관심과 마음으로 다문화가정이 지역사회에 조기정착 할 수 있도록 도움을 주셔서 감사하다"는 뜻을 전했다.

