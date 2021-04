강좌 개설 대학, 금융교육 교수·교재 등 무료 지원

[아시아경제 이광호 기자]금융감독원은 26일부터 6월 30일까지 2021년 2학기 대학 '실용금융' 강좌 개설 접수를 받는다고 25일 밝혔다.

금감원은 대학생들이 정규 교육과정을 통해 실생활에 필요한 금융역량을 갖출 수 있도록 2016년부터 대학 실용금융 강좌 개설을 지원 중이다.

1학기에 전국 81개 대학에 강좌 개설을 지원했다. 이는 339개 전국 대학교의 약 24% 수준으로 6200여명이 강의를 수강했다.

강좌 개설 대학에는 금융교육 교수, 교재 등을 무료로 지원한다.

특히 올해는 2017년에 발간된 실용금융 교재를 전면 개편해 실생활에 유용한 금융지식 등을 수록, 학생들의 체계적·실용적 금융지식 함양에 도움이 될 것으로 보인다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr