식약처 "K주사기 만든 풍림파마텍, 미인증 공장서 생산의혹 확인 중"

[아시아경제 김혜민 기자] 식품의약품안전처는 코로나19 백신 접종용 최소잔여형(LDS) 주사기를 만드는 풍림파마텍이 보건당국의 인증을 받지 않은 공장에서 의료기기를 생산했다는 의혹에 대해 확인 중이라고 24일 밝혔다.

의혹이 제기된 곳은 전북 군산 새만금산업단지에 있는 풍림파마텍 신공장이다. 이 곳은 아직 의료기기 제조 및 품질관리 기준(GMP) 인증을 받지 못한 상태다.

식약처는 의혹이 제기되자 전날 오후부터 풍림파마텍 신공장을 방문해 실제 주사기 생산 여부 등을 확인하고 있다.

식약처에 따르면 GMP 인증 전이라도 생산설비 검증을 위한 제조, 시제품 생산, 수출용 제품을 생산하는 것은 의료기기법 위반이 아니다. 다만 국내에 판매하는 의료기기는 GMP 인증을 받아야 생산 가능하다. 풍림파마텍의 경우 수출 물량도 생산 중인 것으로 알려졌다.

한편 풍림파마텍은 'K주사기'로 불리는 LDS 주사기 생산업체다. LDS 주사기는 버려지는 백신을 최소화하기 위해 피스톤과 바늘 사이의 공간이 거의 없도록 제작된 특수 주사기를 말한다.

