화이자 백신 대신 식염수 접종한 伊의사…사기로 입건

주민 30여명 피해, 확인증 발급 거부하다 발각

[아시아경제 김봉주 기자] 이탈리아의 한 의사가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 대신 식염수를 접종했다는 의혹이 불거져 현지 경찰이 수사에 나섰다.

23일(현지시간) 일간 일 파토 쿼티디아노 등에 따르면 이탈리아 동부 마르케주 안코나 인근 마을의 한 의사는 백신을 접종하러 온 주민에게 식염수를 주사하다 발각됐다.

최소 30명 이상의 주민들이 이 의사가 운영하는 개인진료소에서 화이자 백신을 접종하는 대신 식염수 주사를 맞은 것으로 전해졌다.

이같은 의혹은 주사를 맞은 주민 3명의 신고로 알려지게 됐다.

주민들은 의사가 백신 접종 증명서 발급을 거부하고, 접종 백신 종류 등 구체적인 정보에 대한 답변을 어물쩍 넘기자 이를 수상히 여겨 경찰에 신고했다. 의사는 환자들에게

경찰은 해당 의사를 사기 및 공공 위해 등 혐의로 입건한 뒤 범행 동기 등을 조사하고 있다.

의사의 진료소는 현재 영업 정지됐다.

경찰은 사용되지 않은 백신이 어떻게 쓰였는지도 수사하고 있다.

한편 이탈리아에서는 중·대형 병원뿐 아니라 개인 진료소 의사들도 코로나19 백신을 공급받아 주민들에게 접종하고 있다.

