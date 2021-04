금융위, 금융권 노사정 간담회…미얀마 안전·금소법 정착 등 논의

[아시아경제 이광호 기자]금융권 노사정이 미얀마 현지 금융사 직원의 안전 확보와 금융소비자보호법 정착 등을 위해 협력하기로 했다.

금융위원회는 은성수 금융위원장이 23일 박홍배 금융산업노조 위원장, 이재진 사무금융노조 위원장, 김광수 은행연합회장, 나재철 금융투자협회장과 간담회를 갖고 주요 현안에 대해 다양한 의견을 교환했다고 밝혔다.

금융위에 따르면 노사정은 미얀마 현지에 진출한 금융사의 직원 안전 확보, 애로사항 점검, 실시간 동향 파악 등을 위해 긴밀히 협조키로 했다.

또 가이드라인 제정 등을 통해 금융소비자보호법이 원활하게 안착되도록 하는 한편 주 52시간제 시행상황을 모니터링하고 애로사항을 해소해 가기로 했다.

노사정은 코로나19 금융지원, 최고금리 인하 등 서민과 취약계층의 금융 이용 부담 완화를 위한 협력 등에 대해서도 논의했다.

노사공익재단은 올해 금융 이해력 제고, 취약계층의 신용상승·자산형성 지원 및 안전망 강화, 노동 취약계층 지원 등의 사회공헌사업을 추진할 계획이다.

