LH 신임 사장에 김현준 전 국세청장…4개월만에 수장 임명

[아시아경제 문제원 기자] 지난해 12월 이후 4개월 이상 공석이었던 한국토지주택공사(LH) 사장에 김현준 전 국세청장(54)이 23일 임명됐다.

김 신임 사장은 경기도 화성 출신으로 서울대 경영학과를 졸업하고 행정고시 35회에 합격해 공직을 시작했다.

국세청장 재임기간 동안 2만 명 규모의 거대 조직을 운영하면서 부동산 투기근절, 국세 행정개혁 등 세정분야에서 획기적 실적을 쌓았다는 평가를 받는다.

김 신임 사장은 앞으로 2·4 대책 후속조치 등 주택공급 확대 정책에 집중할 것으로 보인다. LH 직원들의 신도시 땅 투기 사태 이후 불안정한 조직 분위기를 수습하고 LH 기능조정과 쇄신 등 시급한 경영현안 해결에도 박차를 가할 전망이다.

LH는 변창흠 전 사장이 지난해 12월 국토교통부 장관으로 발탁되면서 4개월째 사장 공석 상태를 이어갔다.

LH는 신임 사장 공모를 지난해 말부터 진행했지만 LH 사태 등으로 적격자를 찾지 못했다.

업계에선 김 청장이 국세청을 운영해본 경험이 있고, 청와대 공직기강비서관실에서 감찰과 인사 검증 업무도 해본만큼 LH를 이끌 적임자라는 분석이 나온다.

LH 신임 상임감사위원도 이달 중 임명될 것으로 알려졌다.

