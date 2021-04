[아시아경제 공병선 기자] 고려산업 고려산업 002140 | 코스피 증권정보 현재가 4,255 전일대비 105 등락률 -2.41% 거래량 216,754 전일가 4,360 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 고려산업, 씨엘팜과 217억 규모 사료 공급[e공시 눈에 띄네] 코스피-6일고려산업, 사료 테마 상승세에 5.03% ↑ close 은 양돈사료 판매 목적으로 85억원 규모 금전을 씨엘팜에 대여하기로 결정했다고 23일 공시했다.

이는 자기자본 대비 8.28% 수준이다. 대여기간은 오는 2023년 12월 31일에 종료된다.

공병선 기자