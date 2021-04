▶허달희씨 별세, 홍소선·윤선·재선씨 모친상, 신각수(전 주일본대사)·우천식(KDI 선임연구위원)·오세철(삼성물산 대표이사 사장)씨 장모상=22일 서울성모병원, 발인 25일 오전 9시, 02-2258-5940

