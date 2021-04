국민의힘 탄핵불복 논란 갈등…주호영 "공식적으로 사면 요구 안 해"(종합)

당내 소장파 "탄핵 불복은 법치 부정"

[아시아경제 나주석 기자] 박근혜 전 대통령 탄핵 불복 문제를 두고서 국민의힘 내부에서 논란이 커지고 있다. 당내 소장파 등을 중심으로 탄핵 불복은 결국 법치 부정이라는 문제 제기가 이어지고 있다. 당내 반발이 이어지자 국민의힘 지도부는 전직 대통령 사면 문제와 관련해 ‘공식적’으로 요구하지 않는다며 선을 그었다.

23일 국민의힘 청년문제 연구소 ‘요즘것들연구소’는 성명을 통해 "박 전 대통령의 헌법위반과 국정농단은 탄핵과 사법적 심판을 받은 일"이라며 "탄핵 ·부정은 법치 부정이다. 우리 당의 길이 아니다"라고 밝혔다.

앞서 서병수 국민의힘 의원은 지난 20일 국회 대정부질문을 통해 "과연 박 전 대통령이 탄핵당할 만큼 위법한 짓을 저질렀는지, 사법처리 되어 징역형에, 벌금에, 추징금을 내야 할 정도로 범죄를 저질렀는지, 전직 대통령을 이렇게까지 괴롭히고 방치해도 되는 것인지, 보통의 상식을 가진 저로서는 이해하기가 힘들다"고 밝혔었다. 이 같은 발언이 나온 뒤 탄핵 불복 주장이라는 비판이 당 안팎에서 제기됐다.

이와 관련해 요즘것들연구소 연구원들은 "이번 보궐선거의 승리는 탄핵사태로 우리 당을 떠났던 중도층의 민심과 2030 청년들이 다시 기회를 준 것"이라며 "김종인 국민의힘 전 비대위원장의 탄핵사태 사과를 비롯해 당내의 혁신을 위한 노력이 국민의 마음에 닿았기 때문"이라고 설명했다. 이어 "탄핵을 부정하는 것은 이런 우리 당의 쇄신 노력을 물거품으로 만드는 것"이라며 "시대를 역행하는 것이자 이번 보궐선거에서 지지를 보내준 청년과 중도층에 대한 배신"이라고 지적했다.

요즘것들연구소는 3선의 하태경 의원이 소장을 맡고 있으며 재선의 이양수·임이자 의원과 김웅·이영·황보승희·허은아 등 초선 의원, 원외의 김재섭·박민식·이성권·이준석 등이 연구원으로 참여하고 있다.

김무성 전 의원도 서 의원의 탄핵 불복 주장에 제동을 걸었다. 전날 김 전 의원은 ‘더 좋은 세상으로’ 포럼에서 "(서 의원이) 이미 정리된 것을 갖고 나와서 탄핵에 불을 질렀다"며 "(내년 대통령) 선거를 앞두고 이런 게 당에 도움이 될 일인가"라고 비판했다.

박 전 대통령과 이명박 전 대통령 등 2명의 전직 대통령 사면론에도 부정적인 분위기가 나온다. 김재섭 국민의힘 비상대책위원은 국민의힘 비상대책위원회의에서 "당권주자와 대권주자로 불리는 분들이 하나 된 목소리로 사면을 주장하고 있다. 당에서 가장 큰 목소리를 가진 분들이 하나 되어 사면론을 말해서 당론이 사면으로 굳어지는 느낌도 있다"면서도 "동시에 많은 젊은이들이 (사면론에) 배신감을 느낀다"고 우려했다.

당내 반발이 이어지자 주호영 국민의힘 당대표 권한대행 겸 원내대표는 "사면은 사법체계 안에서 대통령이 결단으로 할 고유권한"이라며 "국민의힘은 (두 전직 대통령의) 사면을 공식적으로 요구하지는 않는다"고 밝혔다.

