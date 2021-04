한화와 함께하는 2021 교향악축제 종료

[아시아경제 황윤주 기자] 한국은 물론 아시아에서 가장 오래되고 화려한 클래식 축제로 자리매김한 '화와 함께하는 2021 교향악축제'가 22일 KBS교향악단의 공연을 끝으로 성황리에 막을 내렸다.

지난 3월 30일부터 이달 22일까지 서울 예술의전당에서 진행된 한화와 함께하는 교향악축제는 모두 21회에 걸쳐 국내외 최정상급 지휘자와 오케스트라가 참가해 수준 높은 클래식 선율로 봄날 저녁을 수놓았다.

코로나19로 많은 클래식 공연이 취소되고 있는 상황에서도, 한화그룹과 예술의전당은 축제를 진행했다. 어려운 시기를 보내고 있는 국민들과 문화예술계에 희망과 치유의 메시지를 전달하기 위해서다.

올해 공연에서는 방역수칙을 강화하고 안방 1열에서도 즐길 수 있도록 비대면 서비스를 마련했다. 콘서트장 입장 관객에 대해서는 객석 띄어 앉기 등 관람객 인원 제한, 체온측정, 공연 중 마스크 착용 등 방역 지침을 철저히 적용했다. 티켓을 구하지 못했거나 공연장 방문이 어려운 시민들을 위한 비대면 라이브 관람 서비스도 제공했다.

클래식을 사랑하는 시민들의 관심은 뜨거웠다. 21회 공연 중 10회 공연이 매진됐고, 축제 기간 동안 2만여명이 예술의 전당을 찾았다. TV나 스마트폰 등을 통해 실시간으로 공연을 감상한 시청자도 15만명에 달했다.

한화와 함께하는 교향악축제는 전국의 교향악단이 모여 연주기량을 선보이는 무대다. 신인 연주자들의 등용문 역할도 톡톡히 하고 있다.

클래식 대중화에도 큰 기여를 하고 있다. 공연 티켓 가격은 1~5만원으로, 일반 공연의 절반 수준이다. 예술의전당의 뛰어난 기획력, 출연진들의 재능기부형 참여, 그리고 한화의 지속적인 후원이 함께 어우러진 결과다.

한화와 교향악축제의 인연은 20여년 전인 2000년으로 거슬러 올라간다. 외환위기 여파로 기업들이 후원을 꺼리면서 교향악축제가 중단될 수도 있는 상황에서 한화가 후원을 자처하고 나선 것이다. 한화가 후원을 시작한 이후 지난해까지 353개의 교향악단과 399명(팀)의 협연자가 무대에 올라 1024곡을 연주했다. 누적 관객은 52만명에 이른다.

한편, 예술의전당은 2009년 후원 10년째를 맞아 김승연 회장을 '예술의전당 종신회원 1호'로 추대했다. 후원 20년째인 2019년에는 후원기념 명패를 제작해 음악당 로비 벽면에 설치하는 제막식을 갖기도 했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr