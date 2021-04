[아시아경제 전진영 기자] 소병훈 더불어민주당 의원은 23일 당 안팎으로 벌어지는 종합부동산세(종부세) 논란과 관련해 “더 이상 부동산 관련해서 쓸데없는 이야기는 입을 닥치길 바란다”고 했다.

소 의원은 이날 자신의 SNS를 통해 “부동산 문제는 문재인 정부 들어서서 어렵게 자리를 잡아간다”며 이같이 밝혔다.

그는 “대한민국은 5200만의 나라다. 52만의 나라가 아니다”라며 “김대중, 노무현 정부 이후 10년을 건너 뛰면서 저들은 많은 일들을 비틀어 왜곡시켰다”고 비판했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr