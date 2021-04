[아시아경제 이기민 기자] 서강현 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 225,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 937,753 전일가 225,500 2021.04.22 15:13 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]현대차 "제네시스 전용 전기차에 생체 기술 적용…하반기 출시"[컨콜]현대차 "최적화된 배터리 개발 추진 중…2030년 양산 목표"코스피, 상승세 지속 '3170선'...개인 나홀로 순매수 close 재경본부장 부사장은 22일 열린 현대차 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "전사 차원으로 반도체 부품 관리해 생산 차질 최소화를 추진해왔다"며 "1분기 대규모 셧다운 없이 가동돼 생산 차질 영향은 미미했다"고 말했다.

그러나 "자동차 수요 회복에 외부요인들로 인해 반도체 수급 어려움이 장기화되고 있다"며 "이미 울산공장, 아산공장, 해외 일부 공장에서 셧다운이 발생했다"고 말했다. 또 "5월에도 4월과 비슷한 수준이고 그 이상의 생산조정이 있을 것으로 보고 대응하고 있다"며 "생산계획 조정 등으로 생산차질 최소화되도록 노력할 것"이라고 덧붙였다.

