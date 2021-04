보령제약, '무코스타 서방정' 론칭 기념 온라인 심포지움 개최

[아시아경제 김지희 기자] 보령제약은 지난 21일 무코스타 서방정(성분명 레바미피드)의 론칭을 기념하는 온라인 심포지움을 개최했다고 22일 밝혔다. 이 제품은 동일성분 제품 중 유일하게 속방층과 서방층의 이층정 구조로 구성된 점이 특징이다.

이번 심포지움은 ‘무코스타 서방정을 활용한 최적의 위장관계질환 치료법’을 주제로 박근태 대한내과의사회 회장이 좌장을 맡고, 김상균 서울대병원 소화기내과 교수가 연자로 나서 강연을 진행했다. 강연에서는 위장관계 질환 환자를 대상으로 무코스타 서방정을 통한 가장 안전하고 효과적인 치료법과 향후 치료법의 발전방향에 대해 소개했다.

한국오츠카제약이 개발하고 보령제약과 공동판매하는 무코스타 서방정은 기존 무코스타를 서방정으로 제형을 개선한 제품이다. 속방층과 서방층이 각각 40%와 60% 비중의 이층정 구조로 설계돼 빠른 효과를 보임과 동시에 약효가 오래 지속된다. 이를 통해 복용횟수를 1일 2회로 줄였다.

레바미피드는 성분의 특성상 쓴 맛을 보이지만 무코스타 서방정은 무코스타와 동일하게 필름코팅 돼 환자의 복약순응도를 높일 것으로 기대된다.

윤상배 보령제약 Rx부문 전무는 “현재 보령제약은 스토가 등을 통해 다져진 위장관계치료제 시장에서의 입지를 바탕으로 무코스타, 무코스타 서방정 등 한국오츠카제약의 뛰어난 제품을 코프로모션하고 있다”며 “앞으로도 뛰어난 제품력을 기반으로 영업마케팅역량을 강화해 소화기용제 시장에서 점유율을 높여 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 한국오츠카제약과 보령제약은 소화성궤양용제 ‘무코스타’와 항혈전제 ‘프레탈’에 대한 코프로모션 계약을 체결해 이달부터 공동으로 영업마케팅을 진행하고 있다.

