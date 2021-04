삼성重, 조선소 위험관리평가 최고등급 받아

[아시아경제 최대열 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 7,190 전일대비 60 등락률 +0.84% 거래량 1,564,802 전일가 7,130 2021.04.22 10:29 장중(20분지연) 관련기사 美·유럽, 세제혜택·인센티브 쏟아내는데…韓, 펀드 등 간접지원만삼성重, 세계 첫 선박용 냉열발전 시스템 개발[특징주] 봄바람 맞은 조선株 close 은 영국 해상보험회사가 설립한 JHC(Joint Hull Committee)로부터 위험관리평가 최고등급인 A를 받았다고 22일 밝혔다. 회사에 따르면 2010년 업계에서 처음으로 A등급을 받았으며 현재 이 등급을 받은 국내 조선소는 삼성중공업이 유일하다. JHC는 선박보험 관련 제반규정을 비롯해 약관·기준·규칙 등을 협의하기 위해 영국 보험회사가 1910년 설립한 기관이다.

조선소 위험관리평가는 HSE 규정과 절차를 지켰는지를 포함해 오염물질 관리 실태, 비상사태 대응 능력, 작업허가제도 운영 등 13개 항목을 평가해 A~E 등급을 준다. A등급은 ‘사고 발생 위험이 현저히 낮은 수준’으로 평가 결과는 전 세계 해상보험회사가 선박 건조 보험요율을 정할 때 참고 지표로 활용된다. 보험료를 아낄 수 있다는 얘기다.

