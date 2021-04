중기부, SK E&S와 '자상한 기업 협약' 체결…"中企 ESG 지원"

[아시아경제 이준형 기자] SK그룹 자회사 SK E&S가 ESG(환경·사회·지배구조) 확산을 위해 '자상한 기업 2.0' 1호 기업으로 나선다.

중소벤처기업부는 22일 서울 구로구 대·중소기업농어업협력재단에서 SK E&S·이노비즈협회와 '자상한 기업 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. ESG 확산을 위해 수소경제 및 탄소중립을 실현하고 지역 문제를 해결하는 게 이번 협약의 목표다.

자상한 기업은 '자발적 상생협력 기업'의 약자다. 대기업 중 회사가 보유한 역량과 노하우 등을 협력사가 아닌 미거래기업이나 소상공인에게도 공유하는 기업을 뜻한다.

중기부는 SK E&S가 중소기업·소상공인의 탄소중립과 ESG경영 전환을 실질적으로 지원할 수 있는 기업이라고 판단했다. SK E&S는 액화천연가스(LNG)를 중심으로 수소, 신재생에너지 등 친환경 에너지 사업을 주도하고 있는 민간 에너지기업이라는 평가다.

이번 협약으로 SK E&S는 수소경제와 탄소중립을 함께 이끌 혁신기업을 발굴해 연구개발(R&D) 등을 지원한다. 그린뉴딜 분야의 유망 창업기업도 실증테스트 지원, 우수제품 시범 구매 등을 통해 육성한다. SK E&S는 사업권역 내 중소기업과 소상공인의 에너지 효율 향상 등을 위한 설비 개선도 돕는다.

앞서 자상한 기업은 분야와 무관하게 대기업의 역량 등을 공유하는 방식으로 운영됐다. 반면 자상한 기업 2.0은 사업 시행 전 시의성 있는 중점 분야를 정해 기업을 선정한다. 중소기업의 ESG 경영 확산, 한국판 뉴딜, 탄소중립 등이 올해 중점 분야다. 중기부는 관련 분야 혁신기업을 육성하고 소상공인과의 상생협력을 추진한다. 또한 협약 이후에도 체계적인 점검을 통해 협약 이행률을 높일 계획이다.

추형욱 SK E&S 사장은 "회사가 친환경 사업과 지역사회 안전망 구축을 위해 추진해왔던 사회적 활동들을 높이 평가해주셔서 감사하다"면서 "상생협력으로 친환경 가치를 실현하기 위해 계속 노력하겠다"고 밝혔다.

권칠승 중기부 장관은 "이번 협약은 대기업과 중소·벤처기업이 ESG를 함께 실현하는 상생협력의 첫 사례"라며 "자상한 기업 2.0을 한국판 뉴딜, 재기 지원 등 다양한 분야로 확대하겠다"고 말했다.

