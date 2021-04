동작구, 출산지원금 지원...첫째 30만원, 둘째 50만원, 셋째 100만원, 넷째아 이상 200만원

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 저출산을 극복하고 출산 장려 분위기를 조성하기 위해 출산지원금을 지원한다.

대상은 신생아 출생일 기준 6개월 전부터 동작구에 주민등록을 둔 가정이며, 첫째아 30만원, 둘째아 50만원, 셋째아 100만원, 넷째아 이상은 200만원의 출산지원금을 지급 받을 수 있다.

구는 2019년 ‘서울특별시 동작구 출산지원금 지급에 관한 조례’를 개정하고 지원대상을 확대했다.

이에 지난해 첫째아 1303명, 둘째아 660명, 셋째아 108명 등 총 2083명의 영아에게 총 8억5300만원의 출산지원금을 지급했다.

출산지원금은 거주지 동 주민센터에서 신청할 수 있다.

자세한 사항은 아동청소년과로 문의하면 안내받을 수 있다.

이밖에도 구는 셋째아 이상 신생아에게 다자녀 어린이보험을 구예산으로 5년간 지원하는 출산장려지원사업을 추진하고 있다.

박주일 아동청소년과장은 “출산지원금 지원사업이 초저출산시대에 대비해 저출산 문제에 적극 대처하고 주민 삶의 질 향상에 기여할 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 다양한 출산장려정책을 마련, 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.

