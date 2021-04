경복대, 대학일자리센터 전용 모바일 앱 개발

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 대학일자리센터 소개와 프로그램을 한 눈에 볼 수 있는 내 손안의 취업 해결사 '대학일자리센터 전용 모바일 앱'을 개발했다.

이번에 개발된 앱은 대학일자리센터에 대한 전반적인 소개와 프로그램 신청, 상담예약 기능 등 원스톱 진로 및 취업지원통합서비스를 제공한다.

특히 'KBU 성공취업을 위한 나의 진로설계' 페이지를 통해 센터에서 진행하는 전체 프로그램을 한눈에 확인하고 관심 있는 분야를 체크하면서 해당 담당부서에 리스트가 전달되는 시스템을 갖추고 있어 학생들이 관심 있는 분야에 대해 보다 전문적인 컨설팅을 받을 수 있다. 또한 '졸업생 인터뷰'와 '나만의 취업레시피'등 취업활동에 도움이 되는 핵심적 내용으로 구성됐다.

경복대는 학생들이 모바일 앱을 이용할 때마다 마일리지 장학 제도를 활용해 마일리지를 적립해 1년 동안 적립된 마일리지를 장학금으로 지급할 계획이다.

함도훈 경복대 대학일자리센터장은 "코로나19로 학생들과 취업 컨설턴트가 비대면으로 취업 컨설팅에 대한 필요성을 느껴 학생들이 모바일을 활용해 언제 어디서나 필요한 정보를 얻을 수 있는 환경을 만들기 위해 대학일자리센터 전용 모바일 앱을 개발하게 됐다"며 "앞으로 대학일자리센터의 고유 기능과 역할을 강화하고 학생들에게 양질의 취업컨설팅 및 서비스로 취업경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 설명했다.

