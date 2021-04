임실군, 환경오염행위 특별단속반 편성·운영

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군은 미세먼지 발생을 줄이고, 깨끗한 생활환경 조성을 위해 쓰레기 불법소각 등 환경오염행위를 집중단속하고 있다고 21일 밝혔다.

군은 환경오염행위 특별단속반을 편성, 운영해 생활폐기물 불법 소각행위, 농업부산물 및 폐목재 등 노천 소각행위 등을 중점 단속대상으로 집중단속을 실시하고 있다.

군은 쓰레기 불법소각 및 불법투기 예방을 위해 홍보 및 계도 중심으로 폐기물 부적정 처리 예방에 각고의 노력을 이어오고 있다.

특히 환경오염행위를 근절하기 위해 일 년 내내 강력 대응을 통해 이를 개선해나갈 방침이다.

이를 위해 쓰레기 불법투기 및 불법소각 등이 잦은 취약지역에 고정식 무인감시카메라 43대와 이동식 무인감시카메라 12대를 설치·운영 중이다.

이달에는 불법소각 3건, 불법투기 4건 등 7건을 적발, 과태료를 부과하고 자진 회수해 적법 처리토록 조치 명령한 바 있다.

심민 군수는 “불법소각 및 불법투기 등 환경오염행위가 지속적으로 발생하고 있는 실정”이라며 “연중 집중단속을 통해 환경오염행위를 근절해 올바른 환경 인식 고취에 기여하도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr