바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬

LG전자가 디자인과 성능을 개선한 2021년형 'LG 휘센 타워 에어컨'을 선보인다.

신제품은 바람을 형상화한 원과 간결한 직선 중심의 디자인이 특징이다. 그리스 산토리니 이아마을의 일출과 일몰에서 영감을 얻은 원형의 간접조명을 채택해 쿨 화이트, 웜 화이트, 내추럴 등 3가지 색상으로 각기 다른 실내 분위기를 연출할 수 있다.

냉방팬은 기존 2개에서 4개로 확대해 빠르고 강력한 냉방 기능을 제공한다. '공간 분리 냉방' 기능도 넣어 에어컨 1대로 거실과 주방에 각각 다른 냉방 솔루션을 제공할 수도 있다.

쾌적하게 제품을 사용할 수 있도록 '필터 클릿봇' '향균 극세필터' '공기청정' '자동건조' '자외선(UV) 팬 살균' 등 5단계 청정관리 기능도 적용했다. 에너지를 절약해 주는 '쾌적 절전 모드'도 넣었다. 이 기능을 사용하면 최대냉방모드인 '아이스쿨파워' 대비 소비전력량이 약 72% 감소한다고 LG전자는 설명했다.

LG전자는 무광의 화이트인 '웨딩 스노우'와 '로맨틱 로즈' 색상의 LG 휘센 타워뿐만 아니라 '카밍 베이지' 색상을 적용한 오브제컬렉션 제품도 출시할 예정이다. LG 오브제컬렉션은 제품 외관의 소재와 색상 등 선택지를 넓혀 소비자들이 주방이나 거실, 드레스룸 같은 곳에서 사용하는 가전제품을 주변 분위기에 맞게 꾸밀 수 있도록 해준다.

이재성 LG전자 H&A사업본부 에어솔루션사업부장(부사장)은 "LG 휘센 타워를 사용하는 고객들은 공간 인테리어 디자인부터 기분 좋은 냉방까지 차별화된 가치와 편리함을 경험하게 될 것"이라고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr