넥센타이어, 기아 K8 신차용타이어로 '엔페라 AU7 AI' 공급

AI 빅데이터 기술 적용…소음성능·정숙성 대폭향상

는 기아의 신차인 K8에 신차용 타이어로 자사의 '엔페라 AU7 AI'를 공급한다고 21일 밝혔다. 엔페라 AU7 AI는 인공지능(AI) 빅데이터 기술로 타이어 소음을 한층 저감 시킨 제품이다.

엔페라 AU7 AI엔 넥센타이어 최초로 사이드월에 'AI 기술(AI Technology)' 표시가 마킹됐으며, 기존 제품 대비 소음성능과 정숙성이 대폭 향상됐다. 또 젖은 노면과 마른 노면에서의 높은 제동력과 승차감을 지녔다,.

넥센타이어는 앞서 현대자동차·기아, 인하대학교와 함께 소음·진동·충격(NVH) 빅데이터 연구를 위한 산학 공동연구 진행을 통해 소음저감 예측시스템을 구축한 바 있다. 이를 통해 넥센타이어는 타이어 패턴 형상과 소음설계 인자에 따른 주행 소음 빅데이트 결과 값에 AI 기술을 활용한 타이어 신패턴을 국내 최초로 개발했다.

한편 넥센타이어는 지속적인 연구개발 투자를 통해 향후 AI 빅데이터 기술을 자율주행에도 활용할 뿐 아니라, 프리미엄 순정 타이어(OE)와 교체용타이어(RE) 제품에 적용한다는 구상이다.

