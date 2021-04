아시아나, 여름 휴가철 특가…'김포~제주' 2만5200원부터

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 15,000 전일대비 200 등락률 -1.32% 거래량 216,137 전일가 15,200 2021.04.21 09:53 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 대한항공, 냉정과 열정 사이아시아나항공, 국내 항공 부문 '국가고객만족도' 1위 선정국제상업회의소 "아시아나, GGK에 기내식 대금 424억원 배상" close 은 국내선 '얼리버드 프로모션'을 실시한다고 21일 밝혔다.

이번 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 15,000 전일대비 200 등락률 -1.32% 거래량 216,137 전일가 15,200 2021.04.21 09:53 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 대한항공, 냉정과 열정 사이아시아나항공, 국내 항공 부문 '국가고객만족도' 1위 선정국제상업회의소 "아시아나, GGK에 기내식 대금 424억원 배상" close 얼리버드 프로모션 특가는 6월1일부터 7월18일까지 탑승하는 항공권으로 이날부터 오는 27일까지 구매 가능하다.

노선은 김포~제주, 광주~제주, 여수-제주, 청주-제주, 대구-제주, 김포-광주, 김포-여수 항공권에 적용된다. 김포~제주 노선의 경우 편도 운임 총액은 2만5200원부터다.

특가 항공권은 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 15,000 전일대비 200 등락률 -1.32% 거래량 216,137 전일가 15,200 2021.04.21 09:53 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 대한항공, 냉정과 열정 사이아시아나항공, 국내 항공 부문 '국가고객만족도' 1위 선정국제상업회의소 "아시아나, GGK에 기내식 대금 424억원 배상" close 홈페이지와 모바일 앱·웹을 통해 구매 가능하다. 이번 프로모션은 6~7월 휴가 일정을 계획한 여행객들에게 유리한 선택지를 제공하기 위한 일환이다.

아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 15,000 전일대비 200 등락률 -1.32% 거래량 216,137 전일가 15,200 2021.04.21 09:53 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 대한항공, 냉정과 열정 사이아시아나항공, 국내 항공 부문 '국가고객만족도' 1위 선정국제상업회의소 "아시아나, GGK에 기내식 대금 424억원 배상" close 관계자는 “코로나19로 미리 휴가계획을 세우는 국내 여행객들이 대폭 증가했다”며 “더욱 합리적인 가격에 항공권을 구매하실 수 있도록 이번 특가 이벤트를 준비하게 됐다”고 말했다.

