말다툼 끝 한밤의 살인·방화 … 대피하던 주민은 추락해 중상

부산경찰청, 친구 살해한 50대 긴급체포 구속영장 예정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 말다툼하다 흉기로 친구를 살해하고 다가구 주택에 불을 지른 혐의를 받는 50대 남성이 경찰에 긴급체포됐다.

불이 난 4층 다가구주택의 3층에 거주하던 60대 여성은 대피하다 추락해 중상을 입었고, 2층과 4층 거주자 2명은 연기를 흡입해 병원으로 후송됐다.

부산경찰청에 따르면 지난 20일 오후 11시 52분께 부산 부산진구 부전동 4층 다가구 주택 1층에서 불이 났다.

불은 출동한 소방관에 의해 14분 만에 꺼졌으나 1층에 거주하는 50대 남성 A씨가 숨진 채 발견됐다. 3층에 거주하는 60대 여성은 대피하다 추락해 머리를 심하게 다쳤고, 주민 2∼3명은 연기를 흡입해 병원에서 치료받고 있다.

경찰은 숨진 A씨 시신에 흉기에 찔린 상처가 있는 것을 확인하고 화재 현장 인근을 수색하다 피를 흘리며 쓰러져 있는 50대 남성 B씨를 발견해 긴급체포했다.

다가구주택에 불이 나기 전 두 남성이 말다툼하는 소리를 들었다고 주민들이 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 술에 취한 B씨가 다가구 주택 1층에서 A씨와 말다툼을 하다 흉기로 살해한 뒤 주택에 불을 지른 것으로 보고 있다.

경찰은 B씨의 병원 치료가 끝나는 대로 사건 경위를 조사해 구속영장을 신청할 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr