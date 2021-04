NS홈쇼핑, '앱 설치·시니어 고객 전담 상담 서비스' 운영

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 21일 '앱 설치·시니어 고객 전용 전담 상담 서비스'를 운영한다고 밝혔다.

앱 설치·시니어 고객 전용 전담 상담 서비스는 오전 10시부터 오후 7시까지 연중무휴로 운영된다. 운영시간 외에는 자동응답과 함께 상세한 설명을 담은 카카오톡 또는 문자 메시지가 전송된다.

71세 이상 시니어 고객은 전용 상담사로 자동 연결되며, 앱 설치 전담 상담을 원하는 고객은 전화 연결을 통해 이용할 수 있다. 전용 상담 연결 후에는 안드로이드폰과 아이폰 기종에 따라, 앱 설치부터 실행까지 전 과정을 시니어 고객 눈높이에 맞춰 안내받을 수 있다.

NS홈쇼핑 관계자는 "고령층의 디지털 소외 현상으로 생기는 쇼핑 양극화로 이어지지 않도록 전용상담 서비스를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 고객중심 정책들로 NS홈쇼핑의 이지쇼핑이 더 많은 고객에게 전달되도록 하겠다"고 말했다.

