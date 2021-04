[아시아경제 이현주 기자] 인도네시아중앙은행은 20일 기준금리를 3.5%로 동결했다. 앞서 인도네시아중앙은행은 지난 2월 3.75%에서 기준금리를 3.5%로 0.25%p 인하했다.

