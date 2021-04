영덕군, '청년마을' 행안부 공모사업에 선정 … 영해면 트레킹코스에 창업공간

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 영덕군은 16일 행정안전부에서 주최하는 '2021년 청년마을만들기' 공모에 최종 선정됐다고 20일 밝혔다.

이번 공모사업에는 전국에서 144개 청년단체가 응모했다. 행안부는 이들 가운데 서면심사 및 현장·발표심사를 거쳐 영덕군을 포함, 최종 12개팀을 뽑았다.

올해 선정된 청년마을은 국비 5억원의 사업비를 지원받아 지역에서의 가치를 찾는 청년에게 주거·커뮤니티·창업 공간 등을 제공하고 다양한 교육·체험활동 등을 지원하게 된다.

영덕군의 경우 영해면에 조성될 청년마을인 '뚜벅이마을'은 영덕의 지역자원인 블루로드 트레킹코스와 연계해 걷는 것을 좋아하는 사람들에게 거점공간을 제공한다. 이와 관련된 일자리사업 등 청년 창업·교육 프로그램도 운영한다. 이번 사업은 로컬 청년벤처인 ㈜메이드인피플이 맡게 된다.

이희진 영덕군수는 "현재이자 미래를 이끌어나갈 주역인 청년들이 이번 청년마을 만들기 사업을 통해 지역에서의 새로운 기회와 가치를 찾는 계기가 되길 바란다"고 공모에 선정된 것을 축하했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr