[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경주시는 19일부터 임신부가 각종 지원 서비스를 한 번에 안내받고 통합 신청할 수 있는 '맘편한 임신 원스톱 서비스'를 시작했다고 20일 밝혔다.

서비스 주요내용은 ▲임신·출산 진료비 지원 사항(건강보험가입자·의료급여수급자·청소년 산모) ▲에너지바우처 ▲표준모자보건수첩 배부 등 전국 공통 14종 서비스 등이다. 경주시에서는 자체적으로 임신부에 축하 선물과 함께 주차증을 제공하고 있다.

희망자는 정부대표포털인 '정부24'에 접속해 공동인증서로 본인 인증 후 온라인으로 신청하거나, 보건소 또는 읍면동 행정복지센터에 신분증을 구비해 방문하면 된다.

최재순 보건소장은 "직장을 다니는 임산부나 코로나19로 보건소 방문을 꺼려하는 임산부들이 편리하게 임신 관련 서비스를 이용할 수 있게 됐다"며 많은 이용을 당부했다.

