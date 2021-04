[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 20일 전남 함평군 함평천변에 활짝 핀 노란 유채꽃과 수산봉 나비 동산이 수면 위로 투영되면서 환상적인 풍광을 연출하고 있다.

