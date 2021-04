삼성자산운용, ‘기후변화 정보공개 국제협의체’ 지지 선언

[아시아경제 이민지 기자] 삼성자산운용은 국내 기관들의 기후 변화 대응 의식을 높이고 환경정보 공개를 확대하기 위해 자회사인 삼성액티브자산운용과 함께 ‘기후변화 관련 재무정보 공개 전담협의체(TCFD)’ 서포터즈에 가입했다고 20일 밝혔다.

TCFD는 기후변화 관련 정보공개 방안 마련을 목적으로 2015년에 G20 재무장관 및 중앙은행 총재 협의체인 금융안정위원회(FSB) 주도로 창설됐다. 현재 전세계 1900여개 기업과 단체가 가입했고, 국내는 환경부, 한국거래소 등 34개사가 가입 중이다.

삼성자산운용은 작년 11월, 삼성 금융 관계사와 함께 기후변화 위기의 선제 대응을 위한 ‘탈석탄 금융’을 선언했다. 또한 올해 3월, 2050 탄소중립을 목표로 석탄 투자를 중단하거나 기후변화 관련 재무정보를 공개하는 방식으로 ‘기후금융’ 지지를 선언했고, 이번 달 중으로 이사회내 ESG(환경 ·기업 ·지배구조)위원회를 설치하여 ESG 경영을 본격화할 예정이다.

정원정 삼성자산운용 ESG팀 팀장은 “기후 변화 관련한투자리스크에선제적으로대응하고향후삼성자산운용의ESG 투자 및 경영을 지속 성장시켜 나갈 예정” 이라고 밝혔다.

현재 삼성자산운용은 신재생/친환경 인프라 등 ESG 관련 부문에 2조4000억원을 투자 중이며, 작년 12월 이후 출시한 삼성ESG밸류채권펀드, 삼성에너지트랜지션펀드, KODEX탄소효율그린뉴딜 등 총 9개의 ESG 관련 공모펀드가 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr