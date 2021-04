서초구, 400억 규모 민생경제 살리기 프로젝트 총력 가동

400억원 규모 재난지원금 1만5900여개 업체·시설과 코로나 피해계층 1만8000여명에 지원...정부 재난지원금과 별도로 지급 지원금 늘리고 사각지대 최소화...서울시 공통 소상공인 피해 지원, 취약계층 지원, 피해업종 맞춤형 핀셋지원 등 3대 분야 10종 지원책과 서초구 자율지원책 4종 실시

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 코로나19 장기화로 피해를 입은 업체와 주민들에 재난지원금 400억원(소상공인 무이자 융자 200억원 포함)을 지원한다.

서울시와 25개 자치구가 협력하여 추진하는 이번 민생대책은 4차 재난지원금을 비롯한 정부 지원책이 매출 감소 소상공인·자영업자에 집중돼 있는 상황에서 미취업 청년·폐업 소상공인·저소득 취약계층 등 지원이 절실한 사각지대를 추가 발굴, 신속하게 지원하기 위한 것이다.

서울시 공통으로 추진하는 3대 분야(소상공인, 취약계층, 피해업종 지원) 10종 지원책은 물론 서초구가 자체 발굴, 별도 추진하는 자율지원(4종) 사업까지 총 14종의 지원책으로 구성된 '서초구 민생경제 살리기 프로젝트'를 집중 가동, 코로나19 위기 극복 총력전에 돌입한다.

400억원 규모의 재난지원금을 통해 서초구의 1만5900여 개 업체·시설, 코로나 피해계층 1만8000여명이 지원을 받을 것으로 기대된다.

서초구의 자율지원사업은 ▲공립·사립유치원 시설 당 100만원 ▲방문요양시설 개소 당 50만원 ▲장애인복지시설 개소당 최대 100만원 ▲종교시설 개소 당 50만원 상당 방역물품 지원을 100%구비로 편성, 재난지원금 사각지대를 최소화하는 것이다.

서울시 공통 민생대책은 ▲집합금지·제한 업종에 업체 당 최대 150만원 ▲집합금지·제한 업종 폐업자 업체 당 50만원 지급 ▲미취업청년 취업지원금 1인 당 50만원 ▲저소득 취약계층 1인 당 10만원 ▲어르신요양시설 개소 당 최대 100만원 ▲어린이집·지역아동센터 개소 당 100만원 ▲마을버스 업체 당 1000만원, 법인택시, 마을·전세버스 운수 종사자 50만원 ▲가구소득 중위 120% 이하 예술인 1인 당 100만원 ▲관광·여행분야 소상공인 업체 당 200만원 등으로 구성됐다.

그밖에도 구는 피해 업체에 긴급 운전자금 지원을 위해 신한·우리은행과 서울신용보증재단에 16억원을 출연해 200억원 규모의 융자금을 마련, 업체 당 최대 2000만원까지 1년 간 무이자 융자를 5월부터 자금 소진 시까지 실시한다.

4월16일 제305회 서초구의회 임시회에서 2021년도 제1회 추가경정예산이 통과됨에 따라 구는 각 분야별로 신속하게 재난지원금이 지급될 수 있도록 즉시 집행에 나설 예정이다.

400억 원 규모의 '서초구 민생경제 살리기 프로젝트' 14종 사업에 대한 자세한 신청 방법은 서초구청 홈페이지를 참고하면 된다.

조은희 서초구청장은 “코로나19 장기화로 고통 받는 시민들의 피해를 조금이나마 보전할 수 있도록 가능한 행정력을 총동원하여 최대한 신속하게 재정지원을 실시하겠다”고 의지를 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr