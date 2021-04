박성수 송파구청장, 노인 위한 ‘말벗 활동단’ 본격 운영 나선 까닭?

수십 년 경험 은퇴 후 재능기부로!...21일 발대식…교사, 간호사 등 은퇴 전문인력 참여

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 신중년이 본업에서 쌓은 수십 년의 경험을 은퇴 후 사회공헌활동으로 지역사회와 나누는 ‘말벗 활동단’ 사업을 시작한다.

구는 65세 인구가 9만4000 명으로 전체 구민의 14%를 차지, 이중 약 17%가 ‘허약노인’으로 건강은 취약하지만 장기요양보험 대상이 될 만큼 나쁘지 않아 복지혜택을 받지 못하고 있다고 밝혔다.

더불어, 신중년(만 50세 이상~70세 미만) 인구가 점차 늘어나는 가운데 이들이 쌓아온 경력과 전문성이 퇴직 후 활용되지 못하는 현실을 고려, ‘서울을 이끄는 50+ 말벗 활동단 사업(말벗 활동단)’을 시작하게 됐다.

‘말벗 활동단’은 지역사회 허약노인을 대상으로 주기적인 돌봄을 통해 예방적 관리 및 정서적 안정과 회복을 지원한다. 전문성과 경력을 가진 중장년 은퇴자들이 재능기부 형태로 활동하도록 지원하는 일자리 사업이다.

이를 위해 구는 지난 4월 초 교사, 간호사, 사회복지사 등 별도의 자격증과 관련 경력을 갖춘 만 50세 이상 참여자 50명을 선발했다.

‘말벗 활동단’은 21일 오전 10시30분 구청 대강당에서 발대식을 갖고 활동을 시작한다.

이들은 허약노인을 대상으로 ▲건강 모니터링 ▲책 읽어주기 ▲말벗 및 안부확인 등 개별 돌봄을 지원 ▲노인의 정서인지기능 향상을 위한 글자책, 오디오북 등 교구제작 등 활동에 참여한다.

참여자 1인 당 2명을 관리하게 되며, 감염병 상황에 맞춰 대면 또는 비대면 활동이 병행될 예정이다. 참여자에게는 소정의 활동실비가 제공된다.

박성수 송파구청장은 “전문 소양을 갖춘 신중년의 참여를 통해 지역사회 복지사각지대 보완에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”면서 “앞으로도 신중년 은퇴자들이 자신의 지식과 경험을 나눌 수 있도록 다양한 일자리 사업을 발굴해 인생2막을 지원하고 고령화 문제에도 적극 대응해 나가겠다”고 전했다.

한편, 구는 신중년 일자리창출의 일환으로 ‘서울을 이끄는 50+희망일자리컨설턴트’ 사업을 추진 중이다. 신중년 일자리컨설턴트 6명을 채용해 중장년층에 특화된 취업지원서비스를 제공하는 등 날로 증가하는 신중년을 위한 맞춤형 일자리 발굴에 힘쓰고 있다.

