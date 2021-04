[클릭 e종목] "중국 호조, 밥캣 선방에 두산인프라코어 1Q 실적 전망 '맑음"

1Q 영업익 2602억…전년比 44%↑ 예상

[아시아경제 이민우 기자] 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 10,500 전일대비 150 등락률 -1.41% 거래량 1,806,516 전일가 10,650 2021.04.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 두산인프라코어, 미래형 굴착기로 'iF디자인 어워드' 금상정의선·최태원·구광모 회장 최근 한자리…박용만 퇴임 축하 현대제뉴인, 두산인프라코어 주식 8500억원에 취득 close 가 올해 1분기 시장전망치(컨센서스)를 웃도는 실적을 기록할 것으로 전망된다. 중국 등 신흥시장 판매 호조와 자회사 두산밥캣 두산밥캣 241560 | 코스피 증권정보 현재가 40,850 전일대비 550 등락률 -1.33% 거래량 250,314 전일가 41,400 2021.04.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 두산밥캣, 콤팩트 휠로더로 'iF 디자인 어워드' 본상 수상다가오는 1분기 실적시즌 챙길 것 세 가지는잠잠한 바이든 수혜주(株) close 이 양호한 실적을 거뒀기 때문으로 풀이된다.

20일 KB증권은 두산인프라코어가 올해 1분기 연결 기준 매출 2조3441억원, 영업이익 2602억원을 거둘 것으로 내다봤다. 전년 동기 대비 매출은 16.7%, 영업이익은 43.8% 증가한 규모다. 매출과 영업익 모두 컨센서스(매출 2조3100억원, 영업이익 2375억원)를 상회할 것으로 본 것이다.

신흥시장 성과가 주효했다. 특히 중국 시장에서 빠르게 성장하고 있다. 정동익 KB증권 연구원은 "올해 중국 내수 굴삭기 판매량은 지난해 대비 9.8% 증가한 32만4000대 수준이 될 것"이라며 "올해 1분기 판매량이 이미 11만4000대를 넘어섰고 2분기 역시 지난해의 높은 기저에도 불구하고 성장세가 이어질 전망"이라고 예상했다. 하반기에는 역성장 가능성이 높지만 상반기 호조가 이를 만회할 것으로 추정했다. 다만 부품조달 등의 문제로 두산의 시장점유율은 지난해 6.9%에서 올해 6.5%로 낮아질 것으로 전망했다.

두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 13,950 전일대비 50 등락률 -0.36% 거래량 2,159,065 전일가 14,000 2021.04.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 두산중공업, 주가 1만 3000원.. 전일대비 -1.52%두산중공업, 中CTEC와 지진자동정지설비 공급계약 체결두산중공업, 각자대표에 박상현 부사장 신규 선임 close 과의 합병은 별다른 호재는 아니라고 분석했다. 두산인프라코어는 오는 7월1일자로 사업ㅂ두문과 투자부문(밥캣지분 보유)으로 분할 후 투자부문을 두산중공업과 합병할 예정이다. 매수청구 규모 등 변수가 남아있지만 예정대로 진행되면 두산인프라코어 주주는 분할 후 사업부문 0.31과 투자부분 0.69 비율로 보유하게 된다. 정 연구원은 "기존 두산인프라코어 주주는 사실상 두산중공업을 69% 섞어서 산 게 된 것"이라며 "하지만 두산중공업 주가는 지난해 별도 실적 기준 주가순자산비율(PBR) 1.7배 수준으로 기업가치평가(밸류에이션) 메리트가 크지 않은 상황"이라고 진단했다.

이 같은 배경에 KB증권은 두산인프라코어의 목표주가를 9600원으로 20% 상향했다. 하지만 투자의견은 '중립(HOLD)'을 제시했다. 전날 종가가 1만500원으로 이미 목표가를 뛰어넘었기 때문이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr